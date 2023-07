Treni: Erica Mazzetti, bene Salvini su sciopero, sindacati irresponsabili

“Se c’è un comportamento irresponsabile è quello dei sindacati che avrebbero lasciato milioni di persone a piedi, a metà luglio, tra pendolari, che già subiscono vagonate di ritardi, come tanti imprenditori e professionisti, che sono quelli che tengono su il sistema, e turisti, che meritano un servizio normale per raggiungere le loro mete senza disagi ulteriori, non è certo quello di Salvini, che ha cercato di comporre la situazione al meglio evitando disagi maggiori”. A dirlo Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia, che prosegue: “Il Ministro dei Trasporti ha fatto una scelta totalmente condivisibile contro un’impuntatura controproducente e dannosa per tutti. Ad ogni modo, apprezzo anche che si riprenda a riflettere insieme sui punti oggetto dello sciopero – precisa Mazzetti – con la prospettiva di trovare una soluzione condivisa: perché il governo lavora così”. “Il sistema dei trasporti nel suo complesso – ricostruisce Mazzetti – è in condizioni difficili da anni ma mai come prima d’ora ci sono state attenzione e volontà di interventi, con soluzioni pragmatiche, non certo con scioperi scellerati. Visto tutto questo – conclude Mazzetti – ci aspetteremmo maggior collaborazione da parte di chi dice di rappresentare il lavoro e non sempre un controcanto che è, ribadisco, inutile per tutti”.