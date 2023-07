Massa Carrara, Stella e Bergamini (FI): “Vicini ai lavoratori della Malatesta Legnami. Pronti a fare la nostra parte”

Dopo l’incontro con il Prefetto di Massa Carrara avvenuto ieri, e al quale non ha partecipato l’amministratore unico della Ditta Malatesta Legnami, il sindaco di Licciana Nardi, Renzo Martelloni, si è accordato con gli operai e le sigle sindacali per farsi parte attiva al fine di ottenere un tavolo di crisi a livello regionale. Martelloni ha quindi sensibilizzato il capogruppo di Forza Italia in Regione Toscana, Marco Stella, che ha assicurato “massimo sostegno sia dal punto di vista umano, sia dal punto di vista politico. I tavoli di crisi – ha aggiunto Stella – sono uno strumento fondamentale per gestire le situazioni di emergenza che possono verificarsi all’interno delle aziende, garantendo la partecipazione attiva e responsabile di tutte le parti coinvolte”.

Forza Italia ha subito presentato una mozione che impegna il Governatore Giani e l’Assessore alle imprese Marras “ad aprire un tavolo al fine di individuare le soluzioni migliori per far fronte alla crisi aziendale, tutelando al contempo i diritti dei lavoratori e la continuità dell’impresa”, sottolineando come i due esponenti del Pd “non potranno sottrarsi alle loro responsabilità politiche, viste e considerate le difficili condizioni economiche della provincia di Massa-Carrara, da sempre fanalino di coda della Toscana”.

Sulla questione è intervenuta anche l’on. Deborah Bergamini: “Occorre valutare insieme la questione della Malatesta Legnami e capire quale sia la strada migliore da percorrere nell’interesse dei lavoratori. Solo promuovendo un confronto costruttivo tra i loro rappresentanti e quelli dell’azienda – ha evidenziato la parlamentare azzurra – possiamo sperare di trovare una soluzione. Sono disponibile a fare la mia parte mettendomi a disposizione del Sindaco Martelloni e delle persone che stanno vivendo con ansia e preoccupazione la crisi della Malatesta Legnami”.