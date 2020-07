Tramvia Firenze, Stella (FI): “Grave errore spendere 260 mln €, quei soldi vadano alle imprese”

FIRENZE – “Spendere 260 milioni di euro per fare la linea della tramvia Piazza della Libertà – Campo di Marte – Rovezzano, è un grave errore. Quei soldi devono andare alle imprese, messe in ginocchio dall’emergenza Covid. In momenti di crisi economica straordinaria come quella determinata dalla pandemia, il denaro pubblico deve andare alle attività commerciali e alle imprese, che generano ricchezza e posti di lavoro, e non a progetti tranquillamente rimandabili, non urgenti e in questo momento decisamente superflui”. Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia).

“Il progetto della linea tramviaria 3.2.2 – ricorda Stella – prevede, oltre ai 260 mln di € di spesa, ben tre anni di lavori. A parte la questione (per noi centrale) della spesa inutile in un momento come quello attuale, si tratta comunque di un progetto invasivo per tutta Firenze sud, che arrecherebbe ulteriori danni a negozi e attività commerciali situati lungo i cantieri. Senza contare che l’intento di favorire l’afflusso delle persone allo stadio ‘Franchi’ non tiene conto del possibile cambio di locazione per lo stadio di calcio. Lo ribadiamo, è un errore, mettiamo il denaro liquido nel circuito economico e commerciale cittadino, sgravando le imprese dalle imposte locali”.