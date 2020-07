Ruzzola (FI): soddisfatto per il via libera all’onorificenza della Presidenza del Consiglio regionale a tutti gli operatori sanitari che hanno prestato la propria attività durante l’emergenza Covid-19

“Esprimiamo la nostra soddisfazione per il via libera, che verrà ratificato domani con l’approvazione di una legge ad hoc, all’istituzione di una onorificenza regionale a tutti gli operatori sanitari che hanno prestato con abnegazione e passione la propria attività durante l’emergenza Covid-19. Domani il Consiglio regionale approverà la nuova onorificenza al merito civile e come Forza Italia pensiamo che sia il minimo che si debba a chi ha messo a rischio la propria vita per salvare il prossimo. Il loro sacrificio ed esempio sarà indispensabile sia per ricordare alla politica quali sono le priorità della propria agenda, sia per motivare nuovi giovani ad intraprendere questa attività che si traduce spesso in una vera e propria missione verso i malati”. Ad affermarlo in una nota il capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte Paolo Ruzzola, e i consiglieri regionali Alessandra Biletta, Franco Graglia, Carlo Riva Vercellotti.

