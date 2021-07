Tragedia Thyssen, Fontana (FI): satira non giustifica sfregio alla memoria di caduti sul lavoro

“Leggendo un articolo che è stato pubblicato dal sito Lercio.it che ironizzava sulle vittime Thyssen non ho provato altro che profondo disgusto. La satira non giustifica lo sfregio alla memoria di caduti sul lavoro, peraltro ancora in attesa di Giustizia nel silenzio assordante del nostro Governo. È assurdo rinnovare il dramma delle famiglie con post del genere. Mi auguro che Lercio rimuova la notizia e chieda scusa alle famiglie. Altrimenti chiederemo al Comune di Torino di affiancare le stesse famiglie e l’associazione Sicurezza e Lavoro in future azioni legali contro la testata”. Ad affermarlo il coordinatore cittadino di Forza Italia Marco Fontana.

Mi piace: Mi piace Caricamento...