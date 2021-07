Forza Italia, Zangrillo (FI): complimenti a Maria Rosa Porta nominata nuova vicecoordinatrice nazionale di Azzurro Donna

“Saluto con gioia e soddisfazione le nuove nomine nel movimento forzista di Azzurro Donna, tra cui quella di Maria Rosa Porta a vicecoordinatrice nazionale. In un’epoca di grande attenzione alla questione della parità di genere, va sottolineata la cura e l’impegno che da sempre caratterizza Forza Italia verso il genere femminile, confermato dai tanti ruoli di responsabilità assegnati alle donne nel nostro partito. Maria Rosa, tenace e appassionata coordinatrice regionale di Azzurro Donna del Piemonte, raccoglie i frutti dell’intenso impegno profuso nel sostenere le battaglie di genere. A lei e a tutte le donne di Forza Italia va il mio augurio di buon lavoro e l’auspicio che non manchi mai il loro supporto”. Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Paolo Zangrillo, coordinatore regionale degli Azzurri.

