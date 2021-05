Toscana, Stella: “Forza Italia non partecipa a Commissione Speciale Vaccini, Pd non vuole fare chiarezza”

Firenze, 5 maggio – “Forza Italia non partecipa alla Commissione speciale vaccini, una commissione che era nata per fare chiarezza sulla vicenda del piano vaccinale, una chiarezza che il Pd non sembra intenzionato a fare. La maggioranza è spaccata, Italia Viva non ha votato il presidente proposto dal Partito Democratico. Noi, per ora, non prendiamo parte alla Commissione, a meno che il Pd non torni sui suoi passi”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, dopo che oggi pomeriggio la Commissione Speciale vaccini non è riuscita ad eleggere il presidente. Il Pd aveva proposto Enrico Sostegni.

“Il nome proposto dal Pd per la presidenza della Commissione Speciale è irricevibile – spiega Stella -. Nulla contro la persona del collega Sostegni, ma non è accettabile che per i vertici di una Commissione Speciale vengano riproposti i vertici della Commissione Sanità. Serve un cambio di passo, non possono dirci che la questione vaccini va bene: in Toscana ci sono ancora 100.000 fragili in attesa di vaccinazione (oltre ai loro caregiver); oggi il portale per le prenotazioni dell vaccino riservate alla fascia 65-69 anni è andato in tilt”.

“Serve chiarezza, e fino a quando il Partito Democratico non ci spiegherà qual è il suo orientamento, noi non prenderemo parte ai lavori della Commissione Speciale – sottolinea il capogruppo di Forza Italia -. Noi avevamo detto sì a questa commissione, a patto che sulla questione vaccinale in Toscana ci fossero chiarezza e trasparenza. Per questo, al momento siamo indisponibili e diciamo ‘no’ a ogni consociativismo vecchia maniera. E chiediamo ai gruppi di centrosinistra di venire martedì in aula a dirci se esiste ancora una maggioranza”.