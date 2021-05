Toscana, Stella (FI): “Anziano cardiopatico con sintomi Covid e febbre costretto a fare tampone a 40 km da casa, è uno scandalo”

Firenze, 6 maggio – “La storia di S.P., 72 anni, segnalataci dai suoi congiunti, è scandalosa. L’anziano, cardiopatico, ha febbre, tosse e sintomi del Covid, ma deve andare a farsi il tampone a 40 km da casa: abita a Poggibonsi (Siena) ma l’Asl gli ha fissato l’appuntamento a Castelfiorentino: è evidente che il sistema sanitario toscano non funziona”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella. “Il signor Salvatore – spiega Stella – circa 30 giorni fa è stato vaccinato, ma poi da qualche tempo ha tosse, raffreddore, febbre a 38°, mostrando i sintomi del Covid. Per farsi il tampone, deve andare a Castelfiorentino, a 40 km di distanza dalla sua abitazione. Ovviamente, deve andare da solo, e mettersi alla guida della sua auto, percorrendo in tutto 80 km. Se aggiungiamo che ha la febbre ed è cardiopatico, il quadro è completo. Ma è mai possibile che in questi casi l’Asl non faccia il servizio a casa? Pretendiamo risposte, perché è un caso gravissimo di malasanità”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...