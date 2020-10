Toscana, Stella (FI): “Si avvicina ingresso M5S in Giunta Giani. Governo più a sinistra nella storia della Regione”

FIRENZE – “Ormai è chiaro a tutti, il Movimento 5 Stelle si sta preparando a entrare nella Giunta regionale presieduta da Eugenio Giani. L’altro giorno si sono astenuti sul programma di governo del Presidente, cosa inconcepibile per una forza che si è dichiarata d’opposizione fino a pochi giorni fa. Un preludio a un ingresso in maggioranza, che non potrà che arrecare gravi danni all’economia e allo sviluppo della Toscana”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“Appare evidente – prosegue Stella – che si tratta in primis di un tradimento dell’elettorato toscano, che è stato ingannato alle elezioni del 20 settembre da una forza che si presentava come di opposizione al Pd e che dopo qualche settimana è pronta a entrare in maggioranza. Mi sembra chiaro che gli ordini romani arrivati da Di Maio e Zingaretti stanno spingendo in questa direzione, con tanti saluti alla coerenza e alla correttezza”.

“Questa giravolta, però – sottolinea il capogruppo di Forza Italia – avrà delle conseguenze nefaste sulla Toscana, oltre a spostare ancora più a sinistra il baricentro politico della Giunta Giani. A rischio è lo sviluppo della regione e dei suoi territori, che resteranno prigionieri della decrescita felice grillina. Le infrastrutture verranno bloccate, il potenziamento dell’aeroporto di Firenze verrà bloccato, così come tutte le opere necessarie a rilanciare la nostra economia”.

