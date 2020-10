Toscana, Stella e Bojola (Forza Italia): “Ripristinare viabilità su SS 64 a Pavana”

FIRENZE – Ripristinare il transito veicolare sulla SS 64 in località Pavana (Pistoia), interrotta da oltre un anno e mezzo. E’ quanto chiede il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, che ha presentato un’interrogazione a risposta orale sulla vicenda. “Nel febbraio 2019 – ricorda Stella insieme al capogruppo di Forza Italia al Comune di Pistoia, Jacopo Bojola – a seguito di avverse condizioni atmosferiche, la SS 64 è stata interrotta in entrambi i sensi di marcia al KM 30, in località Pavana, nel Comune di Sambuca Pistoiese. Si tratta dell’unico collegamento viario alternativo all’A1 per valicare l’Appennino tra Firenze e Bologna, ed è molto utilizzato da veicoli commerciali oltre che dai residenti in quel territorio”.

“Dopo molti appelli – proseguono i due esponenti azzurri – l’Anas è intervenuta e ha ripristinato la viabilità a senso unico alternato, ma da tempo il cantiere è abbandonato. Questo evento sta provocando gravi ripercussioni negative sull’economia locale, e anche sui collegamenti viari di media e lunga percorrenza tra Emilia Romagna e Toscana”. Per queste ragioni Forza Italia interroga la Giunta regionale per sapere “quali siano i tempi per il ripristino regolare del transito veicolare della SS 64 in località Pavana, tra Ponte alla Venturina e Taviano; il dettaglio dell’ammontare complessivo delle risorse stanziate per la riapertura alla viabilità dell’arteria in questione; a chi è stata affidata la progettazione” e “quali sono gli interventi immediati sulla rete viaria alternativa in gestione al Comune e ala Provincia, soprattutto in seguito agli eventi franosi che si sono succeduti”.