Toscana, Stella (FI): “Nella Regione rossa Vietato criticare il sistema. Asl reintegri subito il dipendente licenziato”

FIRENZE – “Noi lo denunciamo da anni, in Toscana è vietato criticare o esprimere dubbi sul sistema di potere messo in piedi dalla sinistra, a ogni livello. La vicenda del dipendente Asl Toscana Centro licenziato perché accusato di aver rilasciato un’intervista al Tg2 critica sulla gestione dell’emergenza Covid, è l’ennesima prova della pesante cappa che grava su questa regione. Al dipendente va tutta la nostra solidarietà, e chiediamo che l’Asl lo reintegri immediatamente”. Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia).

“Oltre tutto – sottolinea Stella – l’operatore sociosanitario in questione ha ribadito di non essere lui la persona accusata di aver rilasciato l’intervista televisiva. Per quale ragione l’Asl si è affrettata ad allontanare il dipendente senza avere neppure prove certe? Sinceramente, sorge il dubbio che la vicenda sia stata utilizzata per mandare un segnale ben preciso a tutti: vietato criticare, vietato esprimere liberamente le proprie opinioni. Qui in Toscana vige da troppo tempo una mentalità da regime: solo una vittoria del centrodestra a settembre potrà cambiare lo stato delle cose”.