Toscana, Jacopo Ferri rientra in Forza Italia: “Pronto a lavorare sul territorio. Grazie a Tajani e Stella”

“Per noi è un onore e una grande soddisfazione accogliere il rientro a casa del sindaco di Pontremoli, Jacopo Ferri, già consigliere regionale per tre legislature, storico esponente di Forza Italia. Jacopo si era allontanato dal partito, ma noi, insieme alle nostre parlamentari e al presidente Tajani, lo abbiamo corteggiato, e ora siamo qui a dirgli ‘bentornato’. Ferri avrà un ruolo importante nel coordinamento regionale”. Con queste parole, il coordinatore regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella, ha annunciato in conferenza stampa il rientro nel partito del sindaco di Pontremoli.

“Il mio nuovo impegno dentro Forza Italia – ha spiegato Ferri – nasce con la nomina dei nuovi coordinatori regionali, tra cui quello della Toscana, l’amico Marco Stella. mi ero allontanato per divergenze con i precedenti coordinatori regionali. Questa è sempre stata la mia area politica. Mi metterò da subito al lavoro sul territorio, per contribuire a far crescere Forza Italia in provincia di Massa Carrara, dove abbiamo tanti bravi amministratori. Lo facciamo per la nostra gente, e per il presidente Berlusconi. Per me è un grande onore tornare a lavorare per Forza Italia”.

“Il rientro a casa di Jacopo – ha commentato Stella, rispondendo a una domanda dei giornalisti – non è e non sarà il solo. Questa è una fase molto interessante, in tanti ci cercano. Ci sono già stati ingressi a livello nazionale e locale, e altri ce ne saranno. Forza Italia attrae perché rappresenta, nel centrodestra, i valori moderati, cristiani, riformisti e liberali. Il radicamento sul territorio di Ferri è un grande valore aggiunto per il nostro partito”.