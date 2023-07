Deborah Bergamini: “Per noi è un onore accogliere il rientro a casa del sindaco di Pontremoli, Jacopo Ferri”

Firenze – “Per noi è un onore e una grande soddisfazione accogliere il rientro a casa del sindaco di Pontremoli, Jacopo Ferri, già consigliere regionale per tre legislature, storico esponente di Forza Italia. La decisione di Jacopo di tornare in Forza Italia è un segno tangibile della fiducia e della stima che nutre nei confronti dei nostri ideali e dei nostri obiettivi politici. Ferri è un politico di grande spessore, che ha dimostrato competenza, passione e dedizione nell’amministrazione pubblica, sempre al servizio dei cittadini”. Lo dichiara, in una nota, l’on. Deborah Bergamini (FI). “Forza Italia – aggiunge la parlamentare azzurra – riconosce l’importanza di riunire personalità politiche di spicco come Jacopo Ferri, per costruire un movimento solido e coeso. Il suo ritorno rafforza il nostro impegno nel promuovere i principi fondamentali del liberalismo, della giustizia sociale e dell’efficienza amministrativa”.