TG5, Mazzetti (FI): “30 anni di innovazione”

La Deputata Erica Mazzetti elogia il TG5: “Dinamismo e attendibilità”.

“Leggere il cambiamento senza mai snaturarsi. Nella grande rivoluzione del costume apportata dalle reti Mediaset non possiamo che menzionare il TG5, fresco trentenne e ancora innovativo. Merito di una proprietà dinamica che ha saputo offrire una nuova rappresentazione a un paese che non si riconosceva più in quelle propostegli e merito di un modo di fare giornalismo fresco ma saldamente ancorato ai principi della professione. Ne abbiamo avuto un’ulteriore riprova durante l’emergenza: attendibilità senza allarmismo, scienza senza dogmi, dibattito ma niente fake news. Un ringraziamento ai direttori Mentana, Rossella e Mimun per quello che è ben oltre un prodotto televisivo e alla proprietà che non solo ha capito e assecondato il Paese ma lo ha fatto dando pieno spazio e riconoscimento alle opinioni: grazie Silvio e Piersilvio Berlusconi”. Dichiara Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia.