Bilancio, Pella (FI): “Impegno del Governo per fondi rigenerazione urbana, dopo mio odg in legge di bilancio, é assicurato”

“Durante il question time di oggi, la Ministra Lamorgese, che ringrazio, ha assicurato il massimo impegno suo e del Governo per trovare una soluzione al più presto su un tema di rilevanza strategica come quello della rigenerazione urbana. Ripercorrendo l’iter di approvazione delle risorse stanziate a questo scopo, ha, in particolare, fatto riferimento agli ulteriori 200 milioni di euro implementati con il Decreto PNRR e alla possibilità, introdotta dalla Legge di Bilancio, di accesso anche ai Comuni sotto i 15mila abitanti e a quelli esclusi, ricordando l’approvazione dell’ordine del giorno da me presentato come capogruppo in Commissione Bilancio per Forza Italia su questo stesso impegno. Si tratta, infatti, da parte del Ministro Franco, di reperire le risorse per finanziare tutti i progetti ammessi, che sono immediatamente cantierabili, una cifra pari a circa ulteriori 900 milioni.

Sono grato al Collega Bitonci per aver, anch’egli, portato all’attenzione dell’Aula il tema dei fondi per la rigenerazione urbana. Anche in vista delle assegnazioni future si dovrà ovviare ad alcune criticità causate dall’applicazione dei parametri usati per definire la graduatoria e valutare, invece, prioritariamente, la bontà dei progetti.

Anche in questo caso il centrodestra dimostra di agire compatto e unito in favore della tutela di tutti i territori e della pianificazione futura delle nostre comunità, puntando a una ripresa che porti più coesione e più sviluppo nell’intero Paese”. Ad annuncialo l’onorevole piemontese Roberto Pella, capogruppo in Commissione Bilancio per Forza Italia.