Telecomunicazioni, Rosso (FI): migliorata in Commissione grazie a Forza Italia la normativa per l’istituzione dell’Agenzia Nazionale per la cybersicurezza

“Grazie al lavoro che abbiamo svolto come Forza Italia in Commissione Telecomunicazioni, a Montecitorio, siamo riusciti a migliorare la legge che istituisce l’Agenzia Nazionale per la Cyber Sicurezza e dota finalmente il nostro Paese di una norma essenziale visti i sempre più frequenti attacchi informatici subiti dalle nostro Istituzioni. Oggi sono stati approvati infatti alcuni nostri emendamenti che prevedono alcune nuove attribuzioni in capo al ministero della Difesa in ambito della ricerca militare e del raccordo con autorità sovranazionali come la Nato in questo campo: il ministero della Difesa diventa quindi una delle amministrazioni intorno alle quali verrà costruita la formazione e della futura Cyber Defence Academy, una attribuzione di responsabilità essenziale per garantire ulteriore qualità nell’ambito della cybersicurezza”. Ad annunciarlo il deputato di Forza Italia Roberto Rosso, vicepresidente del Gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, componente della Commissione Telecomunicazioni e vicecoordinatore regionale degli Azzurri in Piemonte.

