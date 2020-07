TAV, Colomb (FI): solidarietà alle forze dell’ordine per attacco No TAV

“Esprimiamo tutta la nostra solidarietà agli agenti della Polizia di Stato impegnati al cantiere di Chiomonte che hanno subito questo gravissimo atto di terrorismo da parte di delinquenti che ancora una volta sotto la bandiera e la copertura politica NO TAV, e dei loro referenti politici che conosciamo molto bene, compiono atti eversivi e criminali per i quali l’unica risposta efficace deve essere quella fermezza da parte dello Stato nella repressione e nella individuazione di questi criminali”. Ad affermarlo in una nota l’esponente di Forza Italia Alberto Colomb.

