Tav, Rosso e Ruzzola (FI): in atto un fenomeno eversivo. E i rallentamenti del Governo sulla Tav scaldano solo gli animi dei delinquenti

“I chiodi che sono stati gettati nell’autostrada Torino-Berdonecchia costituiscono un fenomeno eversivo che nulla ha a che vedere con la protesta. Ancora una volta un gruppo di ‘para-terroristi’ si nasconde dietro la battaglia No Tav mettendo a rischio l’incolumità di agenti e cittadini. Tutto ciò è inaccettabile. In questo contesto i rallentamenti del Governo sulla realizzazione della TAV rischiano di scaldare gli animi. Quest’opera non deve più subire ritardi e deve anzi essere accelerata in primo luogo perché strategica per la ripartenza economica di Torino, del Piemonte e dell’Italia, in secondo luogo perché ogni stop alimenta atti come quelli accaduti in queste ore”. Ad affermarlo in una nota congiunta il deputato Roberto Rosso, componente della Commissione Trasporti a Montecitorio e vicecoordinatore regionale degli azzurri in Piemonte e Paolo Ruzzola capogruppo in Regione Piemonte per gli azzurri.

