Tajani: Capiamo le idee del ministro Cingolani ma sosteniamo il Made in Italy”

“Sosteniamo il ministro Cingolani ma non vorremmo che il governom cadesse nella trappola di chi fa la guerra alla dieta mediterranea con il paravento dell’ambientalismo”. Lo dice il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, che in un’intervista a ‘il Giornale’ commenta l’invito del ministro della Transizione ecologica a sostituire le proteine animali con quelle vegetali. Tajani mette in guardia da un “attacco su due fronti diversi”: “Da un lato – dice – c’e’ un’offensiva contro il made in Italy alimentare che sta rinvnforzando le sue posizioni con l’export. Una battaglia che dura da anni, sia negli Stati Uniti con i dazi che ci sono stati imposti e che ora per fortuna sono sospesi, sia in Europa con una certa rigidita’ nell’imporre l’etichetta ‘a semafori’ che danneggia i nostri prodotti”. Dall’altro lato, Tajani critica “l’ambientalismo fondamentalista, per capirci quello simboleggiato da Greta Thunberg”.

