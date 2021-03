On. Porchietto sul Dl Sostegno: “Il Governo applichi il modello di Forza Italia”

“Dopo aver accolto il nostro appello per superare i codici Ateco nel doveroso sostegno alle imprese che sono state costrette a tenere chiuse le attivita’, chiediamo ora al Governo di fare un passo avanti ed accogliere le nostre proposte sul DL Sostegno. Un modello che tenga in considerazione le perdite di fatturato avute nel corso dell’intero anno e risarcisca i costi fissi in proporzione alla perdita di fatturato. Credo sia opportuno lasciare da parte ogni strana alchimia dai tetti ai volumi di fatturato ai limiti nei risarcimenti e simili. La questione e’ semplice: per preservare la salute di tutti su ordine dello Stato migliaia di attivita’ sono state costrette a chiudere per mesi. Adesso, al netto di cosa producessero o vendessero o delle singole condizioni in cui lo facessero, serve stabilire risarcimenti congrui che consentano di ripartire. Non mance, ma aiuti di reale impatto. Non lasciare indietro nessuno, questo era lo spirito promesso dal Governo un anno fa e mai attuato. Oggi, il nuovo Governo, deve trasformare quell’impegno in concreta realta'”. Lo dichiara Claudia Porchietto, deputata e Responsabile Attivita’ Produttive di Forza Italia.

