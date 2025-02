Stellantis, Ruzzola (FI): registriamo cauto cambio di passo. Da Regione sforzo straordinario con fondo per l’integrazione salariale

«Come Forza Italia registriamo con estrema soddisfazione il cambio di passo che ha impresso la proprietà di Stellantis negli ultimi mesi. Siamo cauti ma lo abbiamo notato. Dalla Regione registriamo uno sforzo straordinario con i 20 milioni stanziati per l’integrazione salariale, misura unica nel Paese anche se qualcuno vorrebbe sminuirla. Dallo Stato annotiamo un impegno della fiscalità generale importantissimo in termini di cassa integrazione. Ora attendiamo altri passi in avanti da parte della azienda e da parte dell’Unione Europea finalmente delle politiche industriali serie. Qua si gioca con il futuro di miglia di lavoratori». Ad affermarlo il capogruppo del Gruppo di Forza Italia Paolo Ruzzola.

Durante il suo intervento Ruzzola ha sottolineato «Dagli interventi dei rappresentanti di Stellantis Manca e Bruno abbiamo raccolto l’impegno a far tornare centrale Mirafiori, Torino e l’Italia nella produzione delle sue auto. Questo passaggio è fondamentale e se c’è stato è grazie alla solidità dimostrata da parte della Giunta Cirio e del Governo, istituzioni che non hanno fatto sconti negli scorsi mesi. Il centrodestra, Forza Italia ci saranno sempre per chi produce e investe sul nostro territorio. Per questo chiediamo un cambio di strategia anche a livello europeo: siamo affidabili partner dell’Europa ma è ora di avere politiche industriali integrate degne di questo nome. E soprattutto non si può continuare a permettere che all’interno dell’Unione sia permesso il dumping tra Stati aderenti».

Ha concluso Ruzzola: «La Giunta Cirio ha dimostrato a più riprese di essere un partner affidabile per la multinazionale, l’automotive e il suo indotto. Siamo certi come Forza Italia che più Stellantis parlerà italiano e piemontese più il brand tornerà a sorridere anche nel nostro Paese e in Europa grazie ad un capitale umano capace di esprimere una qualità e innovazione senza pari al mondo».