Tronzano (FI): Stellantis per noi partner strategico

“Stellantis per noi è un partner strategico, vogliamo che a Mirafiori si torni a produrre 200 mila o 500 mila veicoli all’anno, ma dobbiamo andare avanti al netto di Stellantis”. Così Andrea Tronzano, assessore alle Attività Produttive della Regione Piemonte, durante il consiglio regionale aperto a Torino sulla crisi automotive.

“Torino è la storia dell’auto e i suoi imprenditori e lavoratori meritano un futuro con Stellantis, ma anche senza – ha aggiunto Tronzano – Non abbandoniamo l’idea di attrarre grandi imprese. Stellantis torni a essere a Torino quello che era. Centinaia di migliaia di lavoratori hanno fatto grande la nostra regione, noi non vogliamo tradire la loro eredità. Stiamo combattendo nel loro nome, per i nostri figli e i nostri nipoti”.