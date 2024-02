Stellantis – Chiara Tenerini: “La sfida è l’occupazione, non l’ingresso dello Stato nella società”

Chiara Tenerini, Responsabile nazionale del Dipartimento Lavoro di Forza Italia: “L’automotive rappresenta un patrimonio della nostra economia che merita la massima attenzione. Dobbiamo sostenere il comparto e supportare chi vuole aumentare la produzione in Italia. Questa però non comporta automaticamente un ingresso in Stellantis, a maggior ragione di fronte ad una stagione di privatizzazioni strategiche per il Paese. La vera sfida è sulle garanzie dei livelli occupazionali, anche per mettere a frutto le ingenti agevolazioni pubbliche che abbiamo già riconosciuto al settore. È nostro dovere portare avanti una politica industriale basata sul principio che lo Stato incoraggia gli investimenti, non le facili scorciatoie”.