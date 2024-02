Giovanni Sicca: “Ottimo il lavoro svolto dal governo in 16 mesi. Disoccupazione giovanile ai minimi storici”

LUCCA – di Giovanni Sicca: “L’ottimo lavoro svolto dal governo nei 16 mesi dal suo insediamento” dice Sicca” inizia a dare i suoi frutti anche nel campo dell’occupazione.

La scelta di revisionare il reddito di cittadinanza e strutturare percorsi di formazione e introduzione al mondo lavorativo per chi è abile al lavoro sta premiando e ce lo affermano gli studi sull’occupazione inerenti al mese di Dicembre.

Per l’appunto, secondo gli ultimi dati ISTAT, il tasso di disoccupazione è sceso al 7,2% ed è in costante diminuzione.

Bisogna analizzare questo dato però concentrandosi anche soprattutto sulla disoccupazione giovanile perché è proprio lì che si stanno facendo passi molto grossi.

I dati appena pubblicati infatti affermano che l’occupazione giovanile si attesti intorno al 20,1% e questo dato porta con sé due grandi considerazioni.

La prima è che in un anno la disoccupazione giovanile è scesa ben di 2,4 punti e la seconda è che non si vedeva una percentuale così bassa di disoccupazione nei giovani da ben 17 anni.

Infatti, l’ultima volta che abbiamo visto una percentuale così bassa era il 2007.

Questi dati così importanti “ prosegue Sicca” fanno ben capire quanto bisogni intervenire sulle classi lavorative e non intervenire esclusivamente sull’ assistenzialismo come è stato fatto dagli ultimi .

Sono bastati pochi mesi dall’abolizione del reddito di cittadinanza e i dati sull’occupazione hanno subito un’incremento pazzesco.

Conclude Sicca ” Spero, come credo, che continuando a lavorare così il governo possa diminuire ulteriormente il gap occupati/disoccupati e permettere a tutti i cittadini di vivere , permettendo loro di poter gettare anche le basi per il loro presente ed il loro futuro”.