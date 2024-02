Europee – Tajani: “Il centro destra italiano non deve necessariamente far parte dello stesso gruppo Bruxelles”

Non c’e’ nessun accordo che imponga ai partiti di centro destra italiani di far parte dello stesso gruppo politico europeo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, in un punto stampa a margine del Forum ministeriale Ue-Asean di Bruxelles. “La coalizione di centro destra e’ una coalizione con un programma unitario e di governo nel nostro Paese ma a livello europeo siamo parte di famiglie politiche diverse da trent’anni. Non c’e’ nessun accordo elettorale che imponga a Forza Italia, alla Lega e a Fratelli d’Italia di far parte dello stesso gruppo politico”, ha affermato Tajani. “In Europa si corre con il sistema proporzionale e noi siamo convintamente parte del Partito Popolare europeo”, ha aggiunto. “Siamo parte convinta, integrante e determinante del Ppe. Significa che piu’ e’ forte Forza Italia a livello elettorale, piu’ l’Italia conta a Bruxelles e in Europa”, ha concluso.