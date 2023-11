“Stefano Benigni a Etna 23: Forza Italia Giovani, la nuova classe dirigente del Paese. Ambizione, umiltà e dedizione per un futuro politico migliore.”

“Noi abbiamo una grande ambizione: cercare di far capire ai giovani che devono continuare a credere nella politica. Questo è un partito che offre la possibilità a tanti ragazzi di formarsi e di diventare la classe dirigente del Paese”. Così Stefano Benigni, deputato e segretario nazionale di Forza Italia Giovani, intervenendo a Etna 23, la due giorni di Forza Italia che si sta svolgendo a Taormina. “Quello che chiedo ai ragazzi di Forza Italia Giovani – ha proseguito – è di essere sempre umili, di cercare di fare del proprio meglio nei contesti dove operano, nei consigli comunali, nei territori, con l’obiettivo di fare del bene alla propria comunità. È questa la missione che ci spinge a fare politica, e io sono veramente orgoglioso del movimento giovanile, perché vedo in tutti i ragazzi che incontro, da nord a sud, passione, anima, dedizione, voglia di conoscere, di apprendere, di cercare le soluzioni migliori per risolvere i problemi che riscontrano sul loro territorio e dare risposte a tutti coloro che credono in noi. Se il movimento giovanile oggi è quello che è, è perché ha la migliore classe dirigente del Paese”. “Dobbiamo dirlo con orgoglio che abbiamo i ministri migliori, i sottosegretari migliori, i deputati migliori. Dove ci sono i nostri governatori le regioni funzionano meglio, perché noi sappiamo risolvere i problemi – ha aggiunto Benigni -. Quando si è giovani, è molto più facile intercettare il consenso urlando o scendendo in piazza e bloccando le strade piuttosto che facendo politica con serietà, competenza, cercando di portare avanti le battaglie nei contesti giusti, quelli istituzionali. Stiamo consolidando una classe dirigente di livello e questo sono certo che renderebbe il cuore del presidente Berlusconi pieno di orgoglio. Lui era il primo a credere nei giovani, perché è grazie a loro se questo paese può avere ancora un futuro”, ha concluso.