Raffaele Nevi: Forza Italia punta su un futuro liberale per l’Italia, tra elezioni europee, amministrative e il Congresso del partito”

“Tanti appuntamenti ci attendono, dalle elezioni europee alle amministrative con in mezzo il Congresso di Forza Italia. Noi vogliamo essere il pungolo liberale perché abbiamo la sensazione che i problemi che ha l’Italia oggi dal punto di vista economico, strategico e geopolitico possano essere risolti rilanciando la ricetta liberale di Silvio Berlusconi del 1994: meno tasse, più sviluppo, meno burocrazia e più attenzione alle fasce deboli della popolazione e al tempo stesso alle imprese e ai professionisti, il cuore economico e produttivo del nostro Paese”. Così Raffaele Nevi, portavoce e vicepresidente vicario di Forza Italia ai microfoni di TgCom24 in collegamento da Taormina dove è in corso la kermesse di Forza Italia ‘#Etna23 – Il meeting del buongoverno’.