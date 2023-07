Stadio Firenze, Stella (FI) : “Nardella incapace di amministrare, folle e inutile ricorso al Tar contro il governo”

“Dario Nardella si sta dimostrando, ogni giorno di più, inadeguato ad amministrare e a ricoprire il ruolo di primo cittadino. L’ ultima follia è il ricorso al Tar contro il governo per il definanziamento dei 55 milioni dopo la gara per il restyling dello stadio Artemio Franchi, andata deserta. Sulla vicenda stadio, il sindaco ha inanellato una serie di errori clamorosi, finendo in un vicolo cieco da cui ora non sa come uscire, per colpa della sua superficialità e del suo pressapochismo”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“Il vero punto della questione – evidenzia Stella – è che sullo stadio le giunte di sinistra che si sono succedute a Firenze, da almeno 15 anni stanno prendendo in giro la città, i tifosi e il club viola. Inizialmente, è bene ricordarlo, si sono fatte grandi campagne mediatiche in cui si assicurava che il nuovo stadio sarebbe stato realizzato nell’area Mercafir. Poi, dopo il fallimento di questo progetto e con l’acquisto del club da parte della famiglia Commisso, Nardella si è cimentato in una inutile e logorante battaglia contro la nuova proprietà che voleva realizzare a sue spese il nuovo stadio, assicurando che avrebbe ristrutturato il Franchi con i fondi europei. Non ne ha azzeccata una, e ora cerca di ottenere qualcosa facendo un ricorso al Tar, che persino i suoi alleati reputano senza senso e controproducente”.

