Solidarietà, prorogate agevolazioni fiscali per terzo settore. Stella: “Grande vittoria di Forza Italia”

“Sono prorogate al primo gennaio 2025 le agevolazioni e le semplificazioni fiscali per il terzo settore, con lo slittamento dell’entrata in vigore del regime Iva che altrimenti sarebbe scattato il primo luglio. Tutto questo, grazie a un emendamento di Forza Italia al decreto Milleproroghe, e sostenuto da tutti i gruppi parlamentari, approvato all’unanimità dalle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera. È una grande vittoria di Forza Italia, che si è battuta per sostenere il mondo no profit, che rappresenta un patrimonio essenziale e insostituibile del nostro Paese”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, coordinatore toscano del partito.

“Il mondo del terzo settore è fondamentale, è un tessuto di decine di migliaia di circoli e associazioni ricreative, culturali, sportive e assistenziali, che suppliscono spesso laddove lo Stato non arriva, in un’ottica sussidiaria – sottolinea Stella -. Non è pensabile che queste realtà possano essere trattate fiscalmente come le società a scopo di lucro, penalizzate con adempimenti burocratici gravosi. Per questo i parlamentari di Forza Italia si sono battuti da subito per approvare la proroga all’entrata in vigore del nuovo regime Iva fino al prossimo 1° gennaio 2025. Questo è un successo di cui siamo particolarmente orgogliosi”.