Zangrillo: “Solidarietà alle forze dell’ordine, la presenza dei centri sociali a Torino è pericolosa”

“Solidarietà alla polizia, e a tutte le forze dell’ordine, per l’assalto di oggi pomeriggio nel centro di Torino agli agenti della Questura e ferma condanna delle violenze e degli inaccettabili atti di vandalismo. È ora di mettere fine ai continui raid degli antagonisti e degli autonomi dei centri sociali, ingiustamente tollerati in questi anni dalle amministrazioni comunali di centrosinistra”. Lo afferma in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, segretario di Forza Italia Piemonte.

“Simili azioni sono inaccettabili! Anziché preoccuparsi di dare una casa ad Askastasuna con improbabili progetti di cogestione – aggiunge –, il sindaco di Torino metta fine una volta per tutte a questo scempio e liberi la città dalla presenza pericolosa degli antagonisti. I torinesi chiedono sicurezza e rispetto delle leggi, sono stufi di subire i soprusi e le prevaricazioni di un manipolo di delinquenti che fanno della violenza la loro ragione d’esistere. Non ci si può continuare a voltare dall’altra parte”.