Seppilli (FI): A Biella prima Assemblea Regionale FIG Piemonte

“Domani a Biella, presso l’Agorà Palace Hotel, dalle 10 alle 13:30, si terrà la prima Assemblea Regionale di Forza Italia Giovani Piemonte. Un momento che abbiamo fortemente voluto insieme a tutti i ragazzi e ragazze del movimento giovanile del nostro partito, in piena sintonia con il nostro Coordinatore Regionale Paolo Zangrillo. Sarà un’occasione per fare un primo check-up sulle iniziative portate a termine e su quelle che ci attendono, ma soprattutto un momento di confronto politico con al centro i nostri dirigenti giovani cittadini e provinciali. Interverranno durante la mattinata il Coordinatore Regionale FI Paolo Zangrillo, il Presidente della Regione Alberto Cirio, il Vicepresidente ANCI e capogruppo FI in Commissione Bilancio alla Camera Roberto Pella, il Viceministro dello Sviluppo Economico Gilberto Pichetto, il Coordinatore Nazionale di Forza Italia Giovani Marco Bestetti. Sarà un altro importante passo avanti nel mettere in prima linea le nuove generazioni nell’agenda di Forza Italia.” Così in una nota Ludovico Seppilli, coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Piemonte.

