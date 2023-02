Sen. Enrico Pianetta: “Le recenti dichiarazioni di Berlusconi sulla Ucraina sono largamente condivise dal Popolo Italiano”

“Le recenti dichiarazioni del Presidente BERLUSCONI sulla UCRAINA – dichiara il Sen. Enrico PIANETTA, Responsabile Nazionale dei SENIORES FORZA ITALIA – sono largamente condivise dal Popolo Italiano”.

“Quelle di Berlusconi – continua Pianetta – sono posizioni ed indicazioni che hanno il concreto e urgente obiettivo di giungere a negoziati di pace e alla ricostruzione della martoriata Ucraina, evitando ulteriori morti e distruzioni e anche la, purtroppo, possibile escalation del conflitto dalle prospettive terrificanti. Per il contenuto fortemente umanitario e per il consenso popolare che le sorregge – non dimentichiamo mai che il Popolo è il vero depositario della Sovranità – queste posizioni di Berlusconi non possono essere superficialmente derubricate a mere marginali esternazioni e neppure essere soggette a considerazioni polemiche mirate a fomentare possibili contraddizioni come viene fatto da certa politica”.

“Qui non si discute – conclude Pianetta – di Europa o di Atlantismo nei confronti dei quali Berlusconi e Forza Italia non hanno mai dubitato da che parte stare e anzi ne sono sempre stati convinti assertori e garanti. Qui si valuta il sentimento e il convincimento, condiviso da larga parte del Popolo Italiano, su un tema delicato ed enorme come la pace e finanche la sopravvivenza del genere umano. Convincimento interpretato e promosso da un vero Statista quale è il Presidente Berlusconi. Di questo, in democrazia, bisogna tenerne conto con grande attenzione”.

