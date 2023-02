Ppe, Rosso (FI): Berlusconi e Forza Italia sempre coerenti con la propria storia

“E’ incomprensibile la decisione del PPE, annunciata da Manfred Weber, di cancellare l’evento in programma a Napoli il prossimo giugno. Berlusconi è Forza Italia. E Forza Italia, dall’inizio del conflitto con la Russia, non ha mai fatto mancare il proprio sostegno all’Ucraina. Ci siamo schierati, coerenti con la nostra storia e i nostri valori, al fianco dell’Occidente e della Nato. Sono i fatti che parlano per noi. Come può Weber non tenere conto, e dimenticare tutto ciò che ha fatto il nostro presidente per la pace, nel corso della sua illustre storia politica? Mi auguro che il PPE ci ripensi”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Roberto Rosso.

