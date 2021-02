Scuola, Stella (FI): “Regione Toscana illustri sue proposte per data fine e inizio anno scolastico”

Firenze, 26/2/2021 – “Tra le prime iniziative che il nuovo Governo nazionale sembra intenzionato a voler prendere, sembra ci sia la ridefinizione delle date di chiusura dell’anno scolastico 2020/2021, che verrebbe spostata al 30 giugno prossimo, e di apertura dell’anno scolastico 2021/2022, che verrebbe anticipata al 6 settembre. Chiediamo alla Regione Toscana di illustrare quanto prima le sue proposte al riguardo, e di informare i cittadini e le famiglie”. Lo chiede il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, che ha presentato un’interrogazione per chiedere al Presidente Giani e all’assessore Nardini di chiarire gli orientamenti della Giunta sui calendari scolastici.

“La definizione dei calendari scolastici è una competenza delle Regioni – sottolinea Stella -. Visto che le decisioni al riguardo hanno un impatto sulla organizzazione dei servizi, dei trasporti, e hanno ampie ricadute sulla vita della comunità e delle famiglie, crediamo sia opportuno iniziare ad affrontare l’argomento. Per questo chiediamo che la Giunta regionale cominci a fare le sue proposte in merito, sottoponendole alla discussione delle forze politiche di maggioranza e opposizione, in modo da arrivare a una scelta il più possibile condivisa”.