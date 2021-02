La Toscana Deborah Bergamini nuovo Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Dei Ministri

L’Onorevole Deborah Bergamni, deputata di Forza Italia è stata nominata Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del nuovo Governo guidato da Mario Draghi con la delega ai Rapporti con il Parlamento.

La sua nomina è il coronamento di tanti anni di lavoro e di esperta di questioni internazionali.

Deborah Bergamini – BIOGRAFIA

Classe 1967, è nata a Viareggio e cresciuta a Firenze.

Dopo la maturità classica e la laurea con lode in lingue all’Università di Firenze, nel 1992 vola negli Stati Uniti grazie ad una borsa di studio vinta presso lo Smith College, in Massachusetts, dove si specializza in American Studies con focus sul marketing politico.

Intraprende la carriera giornalistica nel 1993. Inizia a lavorare presso due emittenti televisive toscane, Italia 7 e Rete 37, e come cronista di nera e giudiziaria al quotidiano La Nazione, una palestra per la sua professione e per la vita.

Si sposta poi a Parigi, dove l’editore francese Analyses et Synthèses le offre l’incarico di caporedattrice fino al 1997, anno in cui approda a Londra come giornalista televisiva per l’emittente americana Bloomberg. È lavorando lì che conosce Silvio Berlusconi, lo intervista in occasione dell’incontro con Margaret Thatcher.

Nel 1999 diventa sua consulente per la comunicazione e lo segue a Palazzo Chigi nel 2001.

Nel 2002 torna a lavorare nel settore televisivo, ma stavolta nel servizio pubblico. Viene assunta in Rai come Vice Direttore del Marketing Strategico, con deleghe allo sviluppo di business e marketing internazionale. Nel 2003 viene nominata Consigliere di Amministrazione di Rai International e successivamente di Rai Trade. Partecipa in rappresentanza della Rai al consorzio Italia Digitale, per lo sviluppo del digitale terrestre in Italia. Sempre nel 2003 viene nominata componente del comitato di consulenti del Ministro dei Beni e delle Attività culturali. Nel 2004 diventa Direttore Marketing, ruolo che ricopre fino al gennaio 2008.A marzo 2008 si candida alla Camera dei Deputati per il Popolo della Libertà e viene eletta nel collegio della Toscana.

Nel 2013 viene rieletta sempre alla Camera, ma questa volta con Forza Italia.

Da novembre 2013 a fine 2016 ha ricoperto la carica di responsabile della Comunicazione di Forza Italia.

Alle ultime elezioni del 2018 viene rieletta alla Camera, ma questa volta nel collegio uninominale di Massa Carrara dove, in rappresentanza del centrodestra, vince la sfida contro i candidati del Movimento 5 Stelle e del Partito democratico.

In Parlamento è Vicepresidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni e Vicepresidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa.