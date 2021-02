Gruppo Consiliare Regionale Forza Italia Piemonte: Pichetto un valore aggiunto per il Piemonte

“La nomina a viceministro di Gilberto Pichetto è un riconoscimento importante per la nostra regione. Pichetto ha rivestito ruoli centrali all’interno della Regione Piemonte sempre distinguendosi per la sobrietà di parole e per la forza delle sue azioni. Siamo convinti che la presenza al Mise di un piemontese, con la sua competenza ed esperienza, potrà aiutare la ripartenza socio economica anche del nostro tessuto produttivo. Gilberto ha sempre dimostrato di sapere tradurre in soluzioni facili anche i problemi più difficili e quindi siamo certi che sia la persona giusta al momento giusto. A lui e ai cinque sottosegretari espressi dal nostro partito vanno i nostri auguri per un proficuo lavoro nell’interesse del Paese”. Ad affermarlo in una nota il capogruppo di Forza Italia Paolo Ruzzola, il vice Alessandra Biletta, il vicepresidente del consiglio Franco Graglia e il presidente della I Commissione Consiliare Carlo Riva Vercellotti.

