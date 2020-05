SCAPECCHI (FORZA ITALIA): IL COMUNE DI AREZZO SI PREPARI ALLA “FASE 3”, NECESSARI INVESTIMENTI A FAVORE DELLA FONDAZIONE AREZZO INTOUR PER IL RILANCIO TURISTICO DELLA CITTA’

La ripresa economica dopo la crisi sanitaria passa anche da investimenti mirati e vincenti, non solo da misure di sostentamento emergenziale. Per questo ho chiesto all’assessore Marcello Comanducci quali siano i programmi dell’Amministrazione Comunale per il rilancio turistico della Città di Arezzo.

Con il momentaneo blocco del turismo a causa delle misure di contenimento anti contagio, molte attività locali stanno pagando un caro prezzo e l’auspicio è che, non appena sarà possibile, Arezzo torni al centro delle mete turistiche nazionali e internazionali, anche se in una prima fase è prevedibile un alto tasso di turismo interno.

I previsti aiuti del Governo non hanno un chiaro criterio di riparto tra gli enti e, nel loro complesso non sono minimamente sufficienti. Per questo è a mio avviso imprescindibile il ristoro, da parte dell’Amministrazione Comunale, della Fondazione Arezzo Intour per i mancati introiti dell’imposta di soggiorno, che, caso più unico che raro in Italia, sono interamente devoluti alla promozione turistica.

Così facendo, la Fondazione potrà adempiere pienamente al proprio compito, e Arezzo sarà pronta e in prima linea, non appena ci saranno le condizioni, per attrarre di nuovo turisti e visitatori. I denari pubblici investiti avranno un effetto moltiplicatore sull’economia cittadina, ormai trainata non soltanto dal manifatturiero e dal settore orafo, ma anche e soprattutto dal turismo.

Molti territori si stanno preparando con massicci investimenti alla ripartenza del turismo, non possiamo permetterci di rimanere indietro e dobbiamo ritrovare risorse per non fermare i progetti strategici della fondazione.

La risposta dell’Assessore Comanducci, che auspica come me una ripresa del settore con il contributo di privati, Camera di Commercio ed altri Enti pubblici, compresa l’Amministrazione Comunale, è un primo passo verso una concreta azione che, per quanto riguarda l’intervento del Comune di Arezzo, dovrà necessariamente passare in tempi brevi da una variazione di bilancio, della quale mi farò promotore.