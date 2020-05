DL Rilancio, art. 229 sulla mobilità sostenibile polverizza il Parlamento e recita il requiem della modifica del codice della strada

“Basterebbe da solo l’art 229, il quale prevede disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile, per comprendere come questo Governo abbia deciso di svilire il ruolo del Parlamento relegandolo al ruolo di semplice soprammobile dell’architettura statale. Il M5s, manu militari, impone nel Decreto Rilancio la parte di riforma del codice della strada da lui proposta e affossa tutto il resto della riforma nata dal lavoro dei parlamentari di maggioranza e opposizione. Introducendo la “casa avanzata”, cioè la linea d’arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alle linee d’arresto per gli altri veicoli, e la corsia ciclabile, insulta tutti i parlamentari della Commissione Trasporti che dall’inizio della legislatura hanno lavorato insieme ai funzionari del MIT per costruire un nuovo codice della Strada che ormai era approdato in Aula e di cui era già stata fatta la discussione generale. Il premier Conte e i suoi compagni del PD dovrebbero spiegare al popolo italiano quale carattere d’urgenza ha il disposto di questa norma se non quello di blandire il M5s e così facendo rimanere incollati alla poltrona. L’articolo contraddice peraltro lo stato d’emergenza perché attacca gli spostamenti in auto che oggi sono i più sicuri per evitare il contagio secondo tutti i comitati scientifici. Ma soprattutto il Governo ci dovrebbe spiegare perché queste norme siano urgenti e non all’introduzione del casco obbligatorio per i minori in bici e le cinture sicurezza sugli scuolabus che, come Forza Italia, avevamo fatto introdurre nella modifica del Codice della strada. Hanno introdotto per legge la possibilità per le biciclette di viaggiare in modo promiscuo nelle strade delle nostre città e non un elemento di sicurezza come il casco per i nostri minori: alla faccia di un decreto che dovrebbe mettere al primo posto la salute dei cittadini. Questo decreto ha rilanciato sì qualcosa: l’idea di Casaleggio di abolire il Parlamento”. Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Rosso, componente della Commissione Trasporti e vicecoordinatore regionale degli azzurri in Piemonte.

Mi piace: Mi piace Caricamento...