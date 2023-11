Sbragia: “Reintrodurre le commissioni consiliari provinciali: strumento di partecipazione e condivisione”

Come preannunciato in varie occasioni abbiamo deciso, come gruppo consiliare “Insieme per la Provincia di Pisa”, di presentare una mozione al prossimo Consiglio Provinciale con la quale chiediamo la reintroduzione delle commissioni consiliari permanenti. Lo strumento partecipativo delle commissioni, come disciplinato sul TUEL (Testo Unico Enti Locali) permetterà finalmente a questa legislatura, e quindi a tutti i consiglieri provinciali, di poter utilizzare un fondamentale strumento di partecipazione e approfondimento istituzionale che potrà essere condiviso con la cittadinanza così già come avviene con i consigli provinciali. Ovviamente siamo fiduciosi che tale mozione otterrà una votazione favorevole e unanime dell’intero Consiglio Provinciale in quanto desideriamo lasciare alle legislature che verranno dopo la nostra un utile strumento di partecipazione, approfondimento e condivisione delle scelte politiche che riguardano la Provincia di Pisa. Terremo la cittadinanza aggiornata.

Roberto Sbragia consigliere Provinciale Forza Italia, Paolo Moschi consigliere Provinciale lega, Serena Sbrana consigliere Provinciale Fratelli d’Italia