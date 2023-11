Sciopero – Mazzetti (FI): “I lavoratori hanno scioperato contro “lo sciopero d’élite”

“Ha vinto la serietà dei lavoratori italiani che hanno rigettato questo ‘sciopero d’élite’ testardamente convocato da due sindacati su quattro, mentre uno si è prontamente sfilato. E nel rigettare questo sciopero, che non ha intralciato il Paese reale serio e laborioso, hanno mandato un segnale chiaro verso chi dovrebbe rappresentarli e, invece, li porta a sbattere. In tutto questo, si è distinto il governatore della Toscana Giani il quale, anziché lavorare per i territori colpiti dall’alluvione, è andato a fare passerella, unendosi ai cori contro il governo. Vista la magra partecipazione, più che un messaggio contro il Governo e il Parlamento, che continuano a lavorare, è un campanello d’allarme per i sindacati. Forse i sindacalisti, che pensano di essere ancora negli anni ’70, dovrebbero destarsi dal letargo e scegliere un approccio meno ideologico e più concreto. Per il bene dei lavoratori e delle imprese”. Lo scrive in una nota Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia.