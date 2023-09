Saranno oltre 100 i toscani che da oggi a domenica saranno a Paestum per la convention di Forza Italia

Saranno oltre 100 i toscani che da oggi venerdì 29 settembre a domenica 1° ottobre saranno a Paestum per la convention di Forza Italia. A guidare la delegazione azzurra saranno le tre deputate toscane del partito, Deborah Bergamini, Erica Mazzetti e Chiara Tenerini, insieme al coordinatore regionale e capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella e ai vice coordinatori Berardi, Bonsangue e Marchetti. Saranno presenti esponenti del movimento giovanile, rappresentanti di Azzurro Donna e di Forza Italia Seniores, dirigenti, quadri ed eletti nelle diverse assemblee comunali, provinciali e circoscrizionali della Toscana. “Saremo a Paestum con passione e determinazione, per ricordare con affetto e gratitudine il Presidente Berlusconi – spiega il coordinatore regionale, Marco Stella -. Ma saremo lì anche per portare le nostre idee e il nostro contributo. Siamo convinti che Forza Italia sia davvero il motore del centrodestra, capace di aggregare i moderati. Il nostro partito rappresenta le energie migliori di questo Paese, i lavoratori, i ceti produttivi, le forze riformiste e liberali che si impegnano a creare benessere e occupazione”.