Deborah Bergamini in ricordo Berlusconi: “La sua eredità morale il nostro futuro”

“Abbiamo scelto di dedicare il primo di questi tre giorni in cui Forza Italia si riunisce a Paestum al nostro Presidente, in concomitanza con quello che sarebbe stato il suo compleanno. Lo ricorderemo con l’affetto piu’ grande possibile, lo ricorderemo in tantissimi perche’ abbiamo oltre 3.000 persone gia’ accreditate ma penso che ve ne saranno di piu’. Ricorderemo il passato con un tono che non evoca nostalgia ma piuttosto trasmette le radici del nostro futuro, questo e’ il concetto che intendiamo condividere in questi tre giorni insieme. Noi saremo tutti li’ a ricordarlo e a ribadire il nostro impegno: sentiamo tutta la responsabilita’ di portare la sua eredita’, che e’ un’eredita’ morale, un’eredita’ umana e naturalmente un’eredita’ politica, un legato che ci tiene uniti nella prospettiva del futuro. Vogliamo giocare un ruolo sempre piu’ rilevante all’interno del governo del Paese e vogliamo presentarci ai prossimi appuntamenti elettorali a partire dalle elezioni europee del 2024 pronti, con una proposta politica che parta dalle nostre radici, che sono le radici di una visione del mondo che ha la persona al suo centro, di una visione garantista, di una visione popolare mai settaria, mai ideologica e di una visione saldamente ancorata ai valori europei.” Così è intervenuta al Tgcom24 Deborah Bergamini, vice presidente dei deputati di Forza Italia.