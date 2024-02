Sanremo – Polidori: “Per contrastare la violenza promuovere tra i giovani cultura e musica”

“Ho voluto sottoscrivere la proposta di legge per l’istituzione del “Progetto Opera Classica Giovanbattista Cutolo” della collega Deborah Bergamini perché ritengo che il miglior modo di onorare la memoria del giovane musicista barbaramente ucciso e contrastare il dilagare della violenza sia promuovere e diffondere, specie tra i giovani, la cultura della bellezza. La musica e l’arte in generale muovono emozioni, sviluppano talenti e consentono a chiunque le pratichi di esprimersi, di raccontarsi ed avvicinarsi agli altri in modo sano. In virtù del grande lavoro compiuto in questi anni con Azzurro Donna per contrastare la violenza femminile mi è particolarmente caro il progetto di realizzazione della “Orchestra classica Scarpette Rosse” composta da sole donne, che, esibendosi anche nei ritrovi tipicamente giovanili, si faranno portavoce di un potente messaggio di condanna nei confronti di ogni forma di non rispetto e prevaricazione, fisica o psicologica, contro le donne”. Lo dichiara Catia Polidori, deputata di Forza Italia e Coordinatrice nazionale di Azzurro Donna.