Ferrante: Il mio apprezzamento per l’iniziativa dell’ On. Deborah Bergamini per il “Progetto Opera Classica Giovanbattista Cutolo”

“Desidero esprimere il mio sincero apprezzamento per l’iniziativa promossa dalla collega deputata di Forza Italia Deborah Bergamini che, unitamente alle colleghe Rita dalla Chiesa e Catia Polidori, si è fatta promotrice di un disegno di legge per istituire il “Progetto Opera Classica Giovanbattista Cutolo”, per la creazione di una Fondazione che onori il sacrificio di un ragazzo, strappato precocemente alla vita, ed il cui ricordo merita di vivere attraverso l’insegnamento di una cultura che ripudia la violenza, in ogni sua forma. Da cittadino di Napoli, ancor prima che da rappresentante di Governo, provo profonda gratitudine per un’iniziativa che aiuterà certamente quella Napoli, patrimonio del nostro Paese, ad esprimere tutto il buono ed il bello che custodisce, culla di una cultura millenaria che la rende unica al mondo e che non merita di essere segnata dallo stigma della violenza e della legge della sopraffazione. Dal dramma e dal dolore nasca il bene, e che questo possa propagarsi attraverso quelle note che Giovanbattista ha amato e che nessuno può fermare”.

Lo dichiara il deputato di FI e Sottosegretario di Stato al MIT, On.Tullio Ferrante.