Sanità Firenze, interrogazione di Marco Stella: “A fine mese chiude ultimo servizio pediatria Oltrarno, Asl e Regione intervengano”

“Asl e Regione Toscana intervengano per scongiurare la scomparsa dell’ultimo presidio di Pediatria dal quartiere fiorentino dell’Oltrarno. Non è accettabile che in una zona come questa spariscano sempre più servizi, a cominciare da quelli essenziali per la vita dei residenti, come la sanità, Chiediamo che il servizio di Pediatria dell’Oltrarno non venga interrotto, ma anzi sia ripristinato e potenziato con il reintegro, se necessario, di nuovo personale medico pediatrico, al fine di assicurare lo svolgimento delle visite ai piccoli pazienti di tutto il quartiere”. È quanto chiede, in un’interrogazione urgente, il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“È assurdo – insiste Stella – che l’ultimo servizio di pediatria dell’Oltrarno nel Comune di Firenze, presso il presidio sanitario Santa Rosa sarà smantellato entro questo mese di luglio, per essere trasferito in un altro quartiere. La pediatra si trasferirà in uno studio medico a Coverciano, ed è incredibile che l’Asl avrebbe risposto ai genitori dei bambini che la distanza con via D’Annunzio non sarebbe un disservizio. perché il medico è comunque garantito. Questo depotenziamento contribuisce a rendere più difficile vivere in centro storico, un territorio sempre più privo di servizi. Chiediamo al governatore Giani e all’assessore alla Salute, Bezzini di intervenire per scongiurare questo ennesimo disservizio”.