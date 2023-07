Ronzulli: “In Forza Italia non esistono minoranze. Esistono persone con sensibilità differenti”

“In Forza Italia non esistono minoranze. Esistono persone con sensibilità differenti, Berlusconi aveva una grandissima sensibilità che era quella di mettersi nei panni dell’altro, faceva una sintesi e poi dava la linea”. Lo ha detto Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia in Senato, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress. “Berlusconi ha dato una linea e tale deve restare – ha aggiunto -, Forza Italia è una forza di governo ed è indispensabile per la sopravvivenza di questo governo, è una forza moderata e centrista che è un elemento di stabilità per la maggioranza e per il governo stesso, Berlusconi ha sempre tenuto unita la coalizione, la coalizione viene prima di tutto”.