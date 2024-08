Ruzzola (FI): in arrivo 34 nuove autopompe per i vigili del fuoco volontari piemontesi. Grande risultato del buongoverno di Forza Italia in Regione

Sono in arrivo trentaquattro nuove autopompe per i Vigili del Fuoco Volontari piemontesi. Ad aver sempre sostenuto i distaccamenti di questi volontari il presidente del Gruppo di Forza Italia Paolo Ruzzola. «Ho sin dall’inizio del mio primo mandato sostenuto fortemente i Vigili del Fuoco Volontari per ottenere l’attenzione che meritavano da parte della Regione Piemonte. Ringrazio il nostro presidente Alberto Cirio e il nostro assessore Marco Gabusi per aver raccolto questa esigenza che ci proveniva dal territorio. Forza Italia considera i Vigili del Fuoco Volontari presidi fondamentali e insostituibili per la sicurezza del nostro territorio durante emergenze e calamità. Sono quindi estremamente soddisfatto dell’investimento di circa 7milioni di euro che abbiamo stanziato come Regione per l’acquisto di 34 nuove autopompe. Ho fortemente richiesto che si riuscissero a reperire le risorse per scorrere la graduatoria e non lasciare nessuno indietro. La presenza di mezzi efficienti può salvare vite ed è quindi una scelta di buon senso considerare una priorità spese di queste tipo. Ci siamo riusciti e di questo va dato merito al buon governo del centrodestra e di Forza Italia in Regione. Si tratta di una iniziativa senza precedenti».

Il bando della Regione è stato suddiviso tra provincia di Torino e le altre sette province piemontesi. Per Torino riceveranno il finanziamento i distaccamenti presenti nei Comuni di Alpignano, Avigliana, Bosconero, Carignano, Carmagnola, Castellamonte, Giaveno, Grugliasco, Luserna San Giovanni, Montanaro, Nole, Oulx, Rivarolo Canavese, San Maurizio Canavese, Rivalta di Torino, Rivoli, Venaria Reale, Volpiano.