Fava (FI): incontro proficuo a Valperga per discutere il futuro del trasporto pubblico locale nel Canavese

Si è tenuta questo pomeriggio, nella sala consigliare del comune di Valperga, una riunione organizzata dal Consigliere regionale di Forza Italia e Presidente della Commissione Trasporti Mauro Fava, per fare il punto della situazione sulle criticità del trasporto pubblico su gomma nel territorio canavesano.

All’incontro sono intervenuti il Presidente dell’Agenzia della Mobilità Piemontese Cristina Bergero, il Direttore generale Walter Paonessa e l’Ingegner Giuseppe Richiardi, oltre a molti sindaci della zona Omogenea, della Valle Sacra, Valchiusella e Valmalone ed il Consigliere delegato ai trasporti della Città Metropolitana Pasquale Mazza.

«Sono molto soddisfatto di questa riunione a cui tenevo particolarmente proprio per mettere in contatto i sindaci dei Comuni canavesani ed i vertici dell’Agenzia della Mobilità Piemontese. L’incontro è stato apprezzato da tutti perché è servito per far interagire i diversi attori presenti sui territori, visto che noi siamo la seconda periferia della Città di Torino, molto più disagiata rispetto ad altri ed è questo il modo per sentire le Istituzioni più vicine. L’obiettivo sarà sempre di più quello di arrivare a lavorare in sinergia e a stretto contatto con chi si occupa del trasporto pubblico» ha commentato Mauro Fava.