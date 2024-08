Fava (FI): i 17 milioni di euro stanziati per i danni da mal tempo sono ottimo ristoro per le spese sostenute dai Comuni, si lavori anche sulla prevenzione

Il Governo ha approvato la richiesta di stato di emergenza per i danni da maltempo subiti da numerosi Comuni nel Torinese nei giorni tra il 29 e il 30 giugno. Il consigliere regionale di Forza Italia Mauro Fava ha espresso la propria soddisfazione « Lo stanziamento di 17 milioni di euro deciso da Roma per gli eventi che hanno colpito il Piemonte in giugno è una risposta concreta alle ingenti spese che hanno dovuto sostenere i Comuni per la messa in sicurezza del Canavese a seguito dell’ondata anomala di mal tempo che si è abbattuta con particolare violenza nelle Valli Orco e Soana e Lanzo. È stato gigantesco il lavoro sostenuto per rimuovere massi, fango, detriti che bloccavano le strade. Busano, Ceresole, Courgnè, Chialamberto, Groscavallo, Locana, Mathi, Montanaro, Noasca, San Benigno, Prascorsano, Ronco Canavese, Valprato Soana sono tutte realtà che sono state messe in ginocchio in quei giorni. Ho personalmente visitato in quei giorni molti di questi Comuni, toccando con mano il disastro causato ancora una volta dalla natura. È necessario ristorare i danni e per questo ringraziamo il Governo ma anche lavorare sulla prevenzione con investimenti di medio e lungo termine per mettere definitivamente in sicurezza il nostro Territorio da temporali che ormai hanno più naturale tropicale che mediterranea ».