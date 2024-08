Ruzzola e Fava (FI) presenti alla presentazione della 63° Mostra della Ceramica di Castellamonte

I consiglieri regionali di Forza Italia Paolo Ruzzola e Mauro Fava hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione della 63° Mostra della Ceramica di Castellamonte per testimoniare il sostegno all’evento. «Come Forza Italia abbiamo sempre sostenuto fortemente questa manifestazione che consideriamo tra le più importanti in Piemonte. Negli anni la Mostra ha saputo crescere d’importanza, valicando i confini regionali e nazionali e aprendosi al mondo, esportando quell’eccellenza tutta Canavesana che ha attraversato il tempo passando da produzione ad arte. La partnership con la Cina presentata in questa edizione è da considerarsi un fiore all’occhiello perché la contaminazione con altre culture è fondamentale per la crescita del territorio».